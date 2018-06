SP, MG e ES reforçam policiamento em rodovias na divisa com Rio

Em São Paulo, o policiamento e a fiscalização foram reforçados na Rodovia Presidente Dutra, na divisa entre os dois estados, e na Rodovia Governador Mario Covas, a BR-101, conhecida como Rio-Santos, também na divisa. Ainda não houve prisão.

Além do patrulhamento reforçado na Dutra, no lado paulista, policias rodoviários federais de São Paulo foram encaminhados para o Rio para auxiliarem a Força tarefa montada no lado carioca da rodovia.

No Espírito Santo, os policiais rodoviários federais contam com a ajuda de policiais militares para fiscalizar veículos que trafegam pela Rodovia BR-101 sul, há pelo menos três dias. Ainda não há informações sobre detidos.

Em Minas, o reforço de policias rodoviários foi implantado na Rodovia BR-040, que liga Juiz de Fora, em Minas, a Três Rios, no Rio. Também não há informação sobre presos. Rodovias estaduais mineiras também aumentaram o policiamento.