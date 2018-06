SP: Moradores de rua fazem protesto em frente à Prefeitura No final da noite de segunda-feira, um grupo de 20 moradores de rua reuniu-se em frente à sede da Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, Centro. O grupo reivindica o direito de poder dormir em albergues da capital. Segundo um dos moradores, homens da Guarda Municipal tentam impedir o protesto dos andarilhos, ameaçando usar da violência. "Nós apenas queremos dormir em albergues e não estamos conseguindo. Há meses estamos nesta situação. Precisamos da presença da imprensa, pois os guardas municipais ameaçam bater em todos nós aqui", disse um dos integrantes do protesto, que se identificou como Álvaro.