SP: noite de pânico no Jardim Tranqüilidade Uma quermesse de rua teve de terminar mais cedo na cidade de Guarulhos, na noite deste sábado. Por volta das 23h30 de ontem, moradores do Jardim Tranqüilidade viveram momentos de pânico em meio a uma festa junina antecipada que ocorria na Rua Inácio Bittencourt. Um desconhecido, armado com uma pistola, sem chamar por ninguém, sacou a arma e começou a atirar em direção ao povo que se divertia. O que era para ser uma festa terminou em gente baleada e muito corre-corre. Foram baleados André Lino Baziloni, 19, Glédson Machado dos Santos, 18, Fabiano dos Santos Alves, 20, Altamirando Santos Jr., 16, Danilo Fernandes Garcia, 17, e uma sexta vítima, ainda não identificada. Segundo policiais militares do 15º Batalhão, as vítimas foram atingidas nas pernas, braços, e ombros, nenhuma delas tendo tido ferimentos graves, exceto o rapaz não identificado, que está internado em estado grave no Pronto-socorro do Hospital Padre Bento. Todos foram levados para o mesmo Pronto-socorro. A polícia ainda não possui pistas sobre a autoria dos disparos e o que teria motivado a ação do desconhecido. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial de Guarulhos pelo delegado Maurício Tadeu Sobrinho.