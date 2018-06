SP quer investir R$ 1,5 bilhão ao ano em saneamento básico O Estado de São Paulo vai investir R$ 6 bilhões nos próximos quatro anos para aumentar a rede de coleta e o tratamento de esgoto dos municípios. A informação foi dada nesta segunda-feira, 26, pela secretária de saneamento e energia, Dilma Seli Pena, na assembléia que reúne municípios concedentes e a Sabesp, em Fernandópolis, Noroeste do Estado. De acordo com Dilma, o governo pretende investir R$ 1,5 bilhão ao ano com recursos do Orçamento Geral do Estado, dos programas do FGTS, Banco Mundial (Bird), Banco Interamericano (Bid) e banco J&BIC. O objetivo é aumentar em 12% a rede coletora de esgoto, que hoje atinge 68% das residências paulistas, e entre 9% e 14% o tratamento de esgoto, que hoje é de 46%. Além de Dilma, participam do encontro prefeitos e representantes de 90 municípios paulistas e o presidente da Sabesp, Gesner Oliveira.