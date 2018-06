SP quer restringir vôo de helicóptero

Se depender da vontade da Prefeitura, os helicópteros não poderão mais atrapalhar o sono dos paulistanos durante a madrugada. Um projeto de lei do Executivo prevê que os helipontos poderão funcionar apenas das 7 às 22 horas e os heliportos, com estrutura para receber passageiros e fazer manutenção das aeronaves, ficarão abertos das 6 às 23 horas. Exceções seriam abertas apenas para as aeronaves que pousam e decolam do Aeroporto de Congonhas ou do Campo de Marte e para as emergências médicas. O projeto deve ser enviado à Câmara Municipal em 30 dias, pois ainda está em fase de revisão. Hoje, há apenas uma classificação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que define quais aeródromos podem funcionar na parte noturna, sem delimitação alguma de horário. O projeto ainda deve render muita discussão, pois a Anac afirma que o Município está tentando legislar sobre assuntos que competem à União. Estima-se que São Paulo tenha 300 helipontos, sendo que apenas 70 têm licença da Prefeitura. Entre os regulamentos que estão sendo finalizados por técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento (Sempla), estão as medidas para construção de helipontos e o controle de ruído causado pelas aeronaves. "Depois de todo esse problema com o acidente da TAM, a gente está analisando com mais calma o assunto", disse o secretário de Planejamento, Manuelito Pereira Magalhães Júnior. Além da definição do horário de funcionamento, o secretário adiantou que a distância entre um heliponto e outro será de 400 metros em áreas que não sejam estritamente residenciais. Dentro dessas áreas, eles não serão permitidos - deverão estar distantes 500 metros. A Prefeitura pretendia manter a distância de 500 metros entre um aeródromo e outro em todas as áreas. Já o Movimento Defenda São Paulo pedia a ampliação do raio para 1.500 metros. "Eles não atenderam a população que sofre com o barulho dos helicópteros", criticou a diretora técnica do Movimento, a arquiteta Lucila Lacreta. Ela também não concorda com o horário. "O ideal seria até as 20 horas como propusemos", argumentou. Segundo o site da Sempla, das 51 sugestões propostas pelo Defenda São Paulo, 22 foram atendidas. Entre elas, a de dobrar o valor da multa em caso de reincidência do não atendimento das normas previstas na lei e responsabilizar tanto o engenheiro que fez a construção, como o dono do local e os proprietários de helicópteros que utilizam o heliponto. Para o comandante Carlos Artoni, presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero (Abraphe), o projeto com novos horários de funcionamento para helipontos é "mais do que válido". "O problema é essa limitação de 400 metros, não faz sentido", diz. "O que se vai fazer numa avenida que já tem um monte de helipontos, como a Paulista? Isso é coisa de quem não conhece o assunto." COLABOROU RODRIGO BRANCATELLI