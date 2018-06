SP registra maior volume de chuva desde março de 2006 A meteorologista Josélia Pegorim, da empresa Climatempo, informou que, entre 22 horas de quarta e 10 horas desta quinta-feira, o total de chuva que caiu no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, foi de 103,3 milímetros. Na última vez que a capital registrou um volume de chuva tão elevado assim foi em março de 2006, quando choveu 95,4 mm entre os dias 11 e 12. O número registrado até a manhã desta quinta também representa quase a metade do total previsto para todo o mês de fevereiro. Para se ter uma idéia, em apenas 12 horas, a chuva chegou a 43% dos 237 mm da média histórica para o mês. Entre 20 horas e 21 horas de quarta, o mirante já havia acumulado 54 mm de água. O tempo vai permanecer nublado na cidade esta tarde e deve chover no decorrer do dia.