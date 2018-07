SP sedia reunião do Fórum Metropolitano de Segurança Prefeitos das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo participam nesta quinta-feira, na capital, de mais uma reunião do Fórum Metropolitano de Segurança Pública. Além das questões inerentes à segurança, os prefeitos deverão discutir com o secretário estadual de Administração Penitenciária, Nagashi Furokawa, a questão dos Centros de Detenção Provisória (CDP). Os prefeitos querem um maior policiamento das cidades que abrigam os CDPs. Eles cobram também a definição de uma política de compensação para os municípios que vierem a receber esses presídios.