SP tem 17 praias impróprias Dezessete praias do litoral paulista estão impróprias para banho, segundo boletim emitido nesta semana pela Cetesb. Somente Santos e Praia Grande, na Baixada Santista, concentram dez praias poluídas. Na primeira cidade, os banhistas devem evitar Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga e José Menino. O mesmo alerta vale para Aviação, Vila Mirim, Maracanã, Real e Flórida, em Praia Grande. A água também está contaminada nas Praias Milionários e Gonzaguinha, em São Vicente. Completam a lista as praias Pontal da Cruz, em São Sebastião, Itaguá, em Ubatuba, Viana, em Ilhabela, Perequê, no Guarujá, e Vera Cruz, em Mongaguá.