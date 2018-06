SP tem 46,5% dos candidatos contestados

AGÊNCIA ESTADO

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo (PRE-SP) ingressou com ação de impugnação contra praticamente metade (46,5%) dos candidatos que disputam as eleições estaduais neste ano. No total, 1.475 dos 3.167 registros de candidaturas apresentados à Justiça Eleitoral foram contestados perante o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP).

Entre os considerados "ficha-suja", figuram os nomes do tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff (PT) à sucessão presidencial, José de Filippi Júnior (PT), o ex-prefeito de Araras Luiz Carlos Meneghetti (PDT) e o deputado federal Abelardo Camarinha (PSB).

O resultado foi divulgado na tarde de ontem, após conclusão da análise do último edital de registros de candidaturas entregues à Justiça Eleitoral. A maioria das impugnações teve como base a ausência da apresentação de documentos necessários para habilitação dos candidatos, como certidão criminal. Os considerados "ficha-suja", enquadrados na Lei da Ficha Limpa, são minoria: 60 no total.

A maior parte dos candidatos que tiveram o registro contestado pleiteia uma vaga de deputado(338 no total). Dos que buscam uma vaga na Assembleia Legislativa, 859 das 1.914 candidaturas tiveram o registro impugnado e 587 dos 1.261 que concorrem à Câmara foram vetados.

A impugnação pela Procuradoria não quer dizer que os candidatos estejam fora das eleições de outubro. A ação é analisada pelo TRE-SP, que decide até quinta-feira se aprova ou não o registro das candidaturas. O prazo para análise de eventuais recursos é 19 de agosto. Na sequência, os candidatos podem ainda recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo os candidatos condenados e enquadrados na Ficha Limpa podem concorrer sub judice.

No quarto e último edital de candidaturas, divulgado na semana passada, a Procuradoria impugnou 352 dos 775 registros de candidatura protocolados na Justiça Eleitoral, sendo 15 com base na Lei da Ficha Limpa.

O número de candidatos pode mudar até quarta-feira, quando o TRE ainda receberá inscrições.

