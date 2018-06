SP tem a madrugada mais fria do ano, com 7 graus A madrugada de hoje foi a mais fria do ano na capital paulista. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura eram 5 horas quando os termômetros registraram 7 graus no Aeroporto de Congonhas na zona Sul de São Paulo. Às 8h30, a temperatura no mesmo local era de 9 graus.