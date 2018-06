SP tem calor e previsão de chuva forte e raios

SÃO PAULO - Depois de uma semana com altas temperaturas, São Paulo tem previsão de chuva com rajadas de vento para esta quinta-feira, 16, e sexta, 17. Para o fim de semana, espera-se temporal generalizado e queda brusca nos termômetros, que devem registrar mínima de 18ºC no domingo, 19. Na região sul, sob influência de uma frente fria, as chuvas já começam nesta quinta, com ventos em torno dos 100 km/h.

Em alguns pontos da capital paulista e região metropolitana deve haver pancadas de chuva com alguns raios na parte da tarde. "A chuva não é generalizada, mas é forte e rápida onde ocorre", conta Fabiana Weykamp, do Climatempo.

Para o fim de semana, uma frente fria que se apoxima do sul do País, evisão é de céu aberto apenas no sábado pela manhã. No sudeste, o tempo fecha à tarde e o clima será abafado. À noite, começa um temporal generalizado que pode se estender pela madrugada de domingo.

Também haverá queda na temperatura. A máxima, de 25ºC, será registrada na madrugada. Durante o dia e domingo, os termômetros devem marcar mínima de 18ºC, aponta Fabiana.

Sul

Na região sul, fortes rajadas de vento e temporais já começaram na madrugada desta quinta-feira. A região está sob influência de uma frente fria, que se afasta em breve. Outra frente fria se aproxima, e depois de provocar um forte temporal entre sexta e sábado, virá para o sudeste.