SP tem lentidão em rodovias do litoral e balsa de Ilhabela A situação da maioria das rodovias que dá acesso à capital paulista estava tranqüila neste domingo. Segundo informações das concessionárias e das polícias rodoviárias estadual e federal, os maiores transtornos ocorreram nas estradas do litoral do Estado. A Dersa informou que, por volta das 18 horas, a balsa entre Ilhabela e São Sebastião registrava espera de até duas horas. Os motoristas também enfrentavam lentidão na rodovia Mogi-Bertioga. Uma boa opção para quem saía do litoral norte rumo à capital, segundo a polícia rodoviária, era a rodovia dos Tamoios, onde o tráfego fluía bem. No Sistema Carvalho Pinto-Ayrton Senna, a situação também era tranqüila. No litoral sul, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega tinha trânsito lento na altura do quilômetro 292, em Praia Grande. Na Imigrantes, o motorista precisava de paciência no trecho próximo a São Vicente, entre os quilômetros 65 e 70. Não havia ocorrências de acidentes graves, mas chovia em alguns pontos dos Sistemas Anhangüera-Bandeirantes e Imigrantes-Anchieta. A chegada do interior a São Paulo pela Bandeirantes tinha trânsito intenso, mas sem congestionamentos. Nas rodovias Castello Banco, Raposo Tavares, Presidente Dutra, Régis Bittencourt e Fernão Dias, o motorista não enfrentava dificuldades.