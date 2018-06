SP tem mais de 1,2 mil semáforos mecânicos Na cidade de São Paulo ainda existem cerca de 1,2 mil semáforos mecânicos nos 5,9 mil cruzamentos semaforizados. Esse tipo tem apenas uma programação controlada por motor para abrir e fechar. A modificação desse tempo só é feita por um técnico no local. Os modelos inteligentes, que deveriam funcionar em 1,4 mil cruzamentos, são ligados a sensores no asfalto e permitem calcular e adaptar de forma remota o tempo de abertura à quantidade de veículos em circulação. Parte não tem funcionamento adequado ou está quebrada. A instalação de semáforos inteligentes foi promessa de Marta Suplicy, José Serra e Gilberto Kassab. No dia 1º de janeiro, Kassab disse que iria recuperar a rede. "Ela era mecânica, agora será totalmente eletrônica. Nenhum deles era inteligente, eram todos burros."