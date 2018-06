SP tem mais nove lombadas eletrônicas

A cidade de São Paulo ganhou outras nove lombadas eletrônicas para monitorar o trânsito. A relação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da Cidade e, com isso, os novos equipamentos já podem registrar as infrações. A cidade conta também com radares fixos e móveis para fiscalizar os limites de velocidade. As novas lombadas eletrônicas fazem parte de um contrato assinado no fim do ano passado pela Secretaria Municipal dos Transportes (SMT). Anteriormente, havia um contrato de emergência para a operação de cem equipamentos do tipo na cidade, até a conclusão de uma licitação. Da quantidade especificada no novo acordo, já foram instaladas cem novas lombadas para substituir as antigas e ainda há a previsão de outras 53. As nove lombadas eletrônicas vão fiscalizar 13 pontos da cidade - isso porque quatro delas têm equipamentos instalados nos dois lados das vias. O limite de velocidade nesses locais varia entre 40 e 50 quilômetros por hora. Com os novos equipamentos, São Paulo passa a contar com 397 equipamentos de fiscalização eletrônica. A maior parte, 119, é de radares fixos de velocidade. Setenta deles têm também o sistema de Leitura Automática de Placas (LAP), que permite a fiscalização do rodízio de veículos. Há também 13 equipamentos móveis, que funcionam alternadamente em 37 locais; 105 registram infrações nos semáforos e 60 flagram invasões das faixas exclusivas de ônibus. Desse total, só os radares fixos funcionam com contrato de emergência. Isso porque o Tribunal de Justiça (TJ) decidiu suspender no mês passado licitação para contratar 175 equipamentos. ENDEREÇOS Avenida Nossa Senhora da Saúde, próximo da Rua Daniel Marot - um no sentido Anchieta/Imigrantes e outro Imigrantes/Anchieta Avenida Engenheiro Oscar Americano, próximo da Rua Circular do Bosque (bairro/centro) Avenida Interlagos, altura do número 7.228 - um no sentido centro/bairro e outro no sentido bairro/centro Avenida Senador Teotônio Vilela, próxima da Rua Transamazônica (sentido centro/bairro) Avenida Professor Francisco Morato, altura do 4.498 (sentido centro/bairro) Avenida Dr. Gentil de Moura, próximo da Rua Baraúna (sentido centro/bairro) Avenida D. Belmira Marin, próximo da Rua José Dias Paes - um no sentido centro/bairro e outro no bairro/centro Avenida Zelina, próximo da Rua Frei Antônio de Guadalupe - um no sentido Vila Alpina/Vila Prudente e outro no Vila Prudente/Vila Alpina Rua Francisco Rebelo, próximo da Rua Napagoe (sentido São Lucas/Vila Califórnia)