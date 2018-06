SP tem plano contra lentidão no trânsito A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET) anunciou ontem um pacote de medidas para reduzir a lentidão de tráfego nos principais corredores da cidade. O ataque será feito de modo especial em 234,35 quilômetros de vias urbanas, que concentram 70% dos congestionamentos. O plano, batizado de Ações Operacionais Integradas, inclui o remanejamento de agentes da CET para os eixos principais nos horários de pico, redução do tempo de intervalo dos semáforos, implantação de sete faixas reversíveis, 12 corredores de Via Livre e 70 lombadas eletrônicas. As medidas devem ser adotadas até o fim do ano.