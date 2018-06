SP terá US$ 166 mi para estradas vicinais O Senado aprovou ontem empréstimo de US$ 166,650 milhões para pavimentação e recuperação de estradas vicinais do Estado. O empréstimo é do Banco Mundial. Relator do projeto de resolução, senador Romeu Tuma (PTB-SP) observou que o Estado tem uma rede de estradas de boa qualidade, principalmente aquelas que têm pedágio. Também receberão empréstimo Amazonas, Ceará, Minas e Distrito Federal.