SP: tiroteio em bar mata dois e fere três Em uma das áreas mais violentas da Zona Sul da capital paulista, na jurisdição do 101º DP - Jardim das Embuias, aconteceu, pouco antes das 23h00 da noite desta sexta-feira, um tiroteio no interior do bar da Av. São Paulo, 2.830, bairro do Jardim das Gaivotas. Segundo as poucas informações obtidas pela polícia, oito homens invadiram aquele estabelecimento comercial e dispararam contra todos os que lá se encontravam. Dois homens morreram e três encontram-se internados no Pronto-Socorro do Grajaú. As duas vítimas fatais não foram identificadas. São dois homens negros, um magro e outro de corpo médio, aparentando respectivamente 37 e 40 anos. Foram também feridos Marco Antonio Silvino Evangelista, de 31 anos, Valdecir Alves Lídio, de 39 e Málvio Lotério dos Santos, cuja idade não foi apurada. Ao registrar a ocorrência, a delegada Rosângela Máximo da Silva, de plantão no 101º DP, obteve apenas as informações apuradas pelos polícias militares que estiveram no local e socorram as vítimas. O bar fica em área ocupada e ninguém se apresentou como testemunha, em conseqüência da ?lei do silêncio? que impera na favela. A equipe I/Sul do DHPP poderá investigar o caso e a polícia espera conseguir mais dados sobre o fato e seu esclarecimento, através de telefonemas ao ?disque-denúncia?, cujo número telefônico está estampado na maioria dos coletivos que trafegam na região.