Speedy volta a apresentar falhas O Speedy voltou a sofrer pane na tarde de ontem em vários pontos do Estado de São Paulo. Apesar de a Telefônica ter informado que o acesso à internet foi normalizado às 14h53, vários usuários ainda reclamavam de instabilidade no serviço no começo da noite de ontem. As causas do problema ainda estão sendo apuradas.