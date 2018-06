SPTrans garante que ônibus circulam normalmente nesta sexta Nesta sexta-feira, os ônibus devem operar com 100% das frotas de todas as 16 empresas que prestam o serviço na cidade de São Paulo. Ao menos, é o que garante a SPtrans, informando também que as medidas de segurança adotadas pelo governo viabilizaram essa decisão por parte das concessionárias. Já o sistema de coleta de lixo, ameaçado com as ações de criminosos na noite de quinta-feira, quando dois caminhões foram incendiados na zona leste da cidade, terá, durante o dia de hoje, a definição de seu funcionamento. A Limpurb, que coordena as operadoras de lixo na cidade, não soube precisar se haverá problemas no sistema de coleta. Madrugada Apesar de a SPTrans informar que o sistema de ônibus da cidade funcionou normalmente nesta madrugada, muita gente penou nos pontos de ônibus. Terminais como os de Santana, na zona norte, Bandeiras, centro, e Santo Amaro, na zona sul, registraram baixíssimo movimento de ônibus e pessoas. "Costuma ter bem mais gente aqui neste horário", disse a gerente de loja Andreza Domingues, de 28 anos, que esperava seu ônibus no Terminal Santo Amaro há 40 minutos. "Vou acabar pegando um táxi. Não vou ficar aqui até as 5 horas da manhã sem a certeza de que o ônibus vem mesmo." Ela mora no Grajaú. No corredor de ônibus da Av. 9 de Julho o garçom José Chagas de Lima, de 55 anos, esperava por ônibus, lotação, qualquer coisa que o levasse até o Campo Limpo, bairro onde mora. "Ontem eu consegui ir para casa porque paguei 5 reais num carro particular que passou por aqui, cheio de gente, e eu fui junto. Mas hoje ainda não passou nenhum", lamentou. Na Av. São Gabriel, outro garçom buscava a mesma sorte. "Vim a pé do Largo de Pinheiros até aqui para ver se a situação estava melhor", disse Cássio Uchoa, 31 anos, que mora em Capelinha, zona sul. Sobre a caminhada, Cássio pareceu não ligar muito. "Como eu ando ligeiro, deu só uns 25 minutos." Luiza Barbosa Brito, de 27 anos, balconista, esperava também por ônibus ou lotação no Largo 13, zona sul da cidade. "Estou aqui faz uma hora, vou esperar, às quatro acho que sai um ônibus", disse ela, às 3 horas desta madrugada. Todas as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) seguem com a circulação de trens dentro da normalidade. O mesmo ocorre com o Metrô.