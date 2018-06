SPTrans inaugura novo terminal de ônibus em SP A cidade de São Paulo já conta com mais um terminal de ônibus. A São Paulo Transportes (SPTrans) inaugurou hoje o Terminal de Ônibus de Parelheiros, localizado na Estrada da Colônia, nº 300, no extremo Sul da capital. Esse é o primeiro terminal do novo sistema interligado que faz parte de um projeto de 32 terminais de transporte urbano. O Terminal Parelheiros entrou em operação experimental, com 10 linhas e atendimento no horário de pico da manhã, possibilitando a ligação de vários bairros com o centro da cidade, via integração com o Terminal Santo Amaro e o Metrô. O Terminal de Parelheiros está incorporado no projeto Terminal Inteligente. Por intermédio de sistema computadorizado, cada parada terá um painel eletrônico para informar, em tempo real, o horário de chegada e partida dos coletivos. Estão programados 147 veículos para operação nas seguintes linhas: 6090 Barragem - Terminal Parelheiros; 6091 Vargem Grande - Terminal Parelheiros; 6096 Jardim dos Eucaliptos - Terminal Parelheiros; 6099 Cidade Nova América - Terminal Parelheiros; 6089 Marsilac - Terminal Parelheiros; 6093 Cipó do Meio - Terminal Parelheiros; 6000 Terminal Parelheiros - Terminal Santo Amaro; 695Y Terminal Parelheiros - Metrô Praça da Árvore; 6092 Jardim das Fontes - Colônia; 6095 Jardim Oriental - Papai Noel. Além dessas 10 linhas, os usuários terão à disposição duas linhas que funcionarão no horário de pico da manhã (das 4 às 8 horas). São elas: 6092/21 Colônia - Term. Parelheiros e 6095/21 Papai Noel - Term. Parelheiros.