SSP da Bahia faz jogo da memória com imagens dos mais procurados

SÃO PAULO - A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou, nesta quinta-feira, um baralho com imagens dos criminosos mais procurados do estado para incentivar a população a usar o disque-denúncia.

No link, um jogo da memória foi montado para que os cidadãos possam visualizar os principais procurados do estado. Nas cartas constam as fotos dos criminosos, os nomes deles e o telefone do disque-denúncia.

O homem mais procurado da Bahia, Fagner Souza da Silva, foi preso em São Paulo na quarta-feira. O suspeito está em uma das cartas do baralho divulgado pela SSP-BA. Ele é o ás de ouro do baralho. A prisão aconteceu durante operação de combate ao tráfico de drogas da Polícia Civil.

Outras cinco pessoas suspeitas de serem líderes de uma organização criminosa na Bahia também foram presas. No momento da prisão, ele tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 500 mil.