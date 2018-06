Stanley Jordan e Ja Rule também visitaram periferia Não é de hoje que artistas e grupos estrangeiros fazem questão de conhecer a realidade vivida por milhares de brasileiros nas regiões periféricas das cidades onde se apresentam. Há um ano, o guitarrista americano Stanley Jordan se apresentou no Festival de Música de Jardim Jangadeiro, também localizado no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. "Tive a chance de conhecer o bairro, sentir o espírito dos moradores e ouvir os barulhos que ecoam por aqui num sábado à noite", disse, na ocasião. Cerca de oito mil pessoas marcaram presença no evento, cuja entrada era um quilo de alimento. Não houve sequer uma única ocorrência policial. Outro exemplo é o rapper nova-iorquino Ja Rule, que visitou em julho a Favela de Paraisópolis, também na zona sul da capital paulista, além de fazer show na Rocinha, no Rio. O evento reuniu moradores do morro carioca e pessoas famosas, como as atrizes Alessandra Negrini e Priscila Fantin, a modelo Letícia Birkheuer, o ator Caio Blat e até o jogador de futebol Romário.