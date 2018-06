STF abre inquérito para apurar vazamento na Hurricane O Supremo Tribunal Federal (STF), em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 19, disse que repudia "as inferências de que possa ter havido tentativa de influenciar decisões dos ministros desta Corte" através da divulgação de dados sigilosos sobre a Operação Hurricane (furacão, em inglês). O STF também determinou a abertura de inquérito policial para apurar a responsabilidade pela quebra do segredo de justiça. A operação foi deflagrada na sexta-feira, 13, com o objetivo de investigar a conexão entre empresários, juízes, advogados e policiais em favor de bingos e casas de caça-níqueis. Transcrições sigilosas das investigações, que já levaram à prisão 25 pessoas, foram divulgadas pela imprensa. O ministro do STF Cezar Peluso, responsável pela abertura do inquérito contra o vazamento, afirmou que a divulgação de dados sigilosos é fato "dos mais graves e intoleráveis". Em casos classificados pela Justiça como sigilosos, somente os suspeitos, seus advogados e vítimas podem ter acesso aos processos. "Além de serem incompatíveis com os cuidados necessários à condução frutífera das investigações, trazem ainda danos gravíssimos à vida privada dos envolvidos, e sobretudo de terceiros meramente referidos, com seqüelas pessoais gravosas e irremissíveis", considerou Peluso.