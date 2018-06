STF autoriza extradição de chileno acusado de pedofilia

O Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou nesta quinta-feira, 11, o pedido do Governo do Chile para a extradição de Rafael Trujillo. O chileno foi condenado no Quarto Juizado do Crime de Santiago por associação ilícita, emprego de menores de 12 anos na produção de material pornográfico, abuso sexual e violação de menores. Os crimes foram cometidos no Chile. Veja Também: Outros criminosos que se refugiaram no Brasil Atualmente, o acusado é mantido na Penitenciária Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por conta de ordem do juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Florianópolis. O ministro Marco Aurélio, relator do caso no STF, considerou que a solicitação do governo chileno foi devidamente formalizada. Além disso, observou que a possibilidade de instauração de inquérito no Brasil não é impedimento para a extradição. Trujillo foi preso em junho de 2007, em Criciúma. "Sakarach", como era conhecido, foi condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de pedofilia. Ao ser localizado por policiais, estava encerrado um sentimento de impotência que afligia os chilenos desde o dia 17 de março deste ano.