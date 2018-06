STF autoriza extradição de ex-militar argentino O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou ontem a extradição para a Argentina do ex-militar Norberto Raul Tozzo, acusado de participar do massacre de Margarita Belém, cidade da província do Chaco. O caso ocorreu em 1976 e resultou na morte de 22 jovens peronistas opositores ao regime vigente da época. Nesta semana, oito ex-militares que participaram da operação foram condenados à prisão perpétua pela Justiça argentina.