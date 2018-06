STF comunica governo sobre extradição

O ministro Gilmar Mendes, do STF, enviou ontem ofício aos ministros da Justiça, Luiz Paulo Barreto, e das Relações Exteriores, Celso Amorim, comunicando oficialmente a decisão da corte sobre o processo de extradição do ativista italiano Cesare Battisti (foto). Em dezembro, o Supremo autorizou a extradição e reconheceu "que a decisão de deferimento da extradição não vincula o presidente". Entretanto, o presidente deve "observar os termos do tratado celebrado com o Estado requerente, quanto à entrega do

extraditando".