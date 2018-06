STF concede liberdade a 36 presos na Operação Furacão

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta terça-feira, 7, habeas-corpus a 36 pessoas presas na segunda fase da operação Furacão da Polícia Federal, segundo nota publicada no site do STF. Inicialmente, era julgado o pedido de soltura apenas de Júlio César Guimarães Sobreira, sobrinho de Ailton Guimarães Jorge, o "Capitão Guimarães". Porém, ao aceitar esta solicitação, o ministro estendeu sua decisão a todas as pessoas denunciadas no caso. De acordo com o STF, o ministro entendeu que a situação do processo de Júlio Guimarães é igual a do HC 91723, no qual ele afastou a proibição da Súmula 691/STF e deferiu liminares para os acusados. Para Marco Aurélio, o enfoque dado pela juíza que determinou a prisão dos denunciados contraria a ordem natural das coisas. A decisão dela teria se baseado na possibilidade dos acusados voltarem a cometer os crimes pelos quais são investigados. O ministro, no entanto, considerou que as denúncias ainda estão sendo apuradas. Segundo ele, deve-se primeiro apurar com rigor, para posteriormente punir-se. Marco Aurélio determinou a expedição de alvará de soltura a todos os indiciados na Ação Penal 2007.51.01.804865-5, caso eles não estejam presos por outras razões. Os beneficiados com a decisão deverão deixar seus passaportes na Sexta Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, onde tramita a ação, e não podem sair do Estado. Beneficiados com a decisão do STF: Ailton Guimarães Jorge Aniz Abrahão David Antonio Petrus Kalil José Renato Granado Ferreira Paulo Roberto Ferreira Lino Ana Cláudia Rodrigues do Espírito Santo Jaqueline da Conceição Silva Cláudio Augusto Reis Almeida Luiz Carlos Rodrigues de Lima Miguel Laíno Alcides Campos Sodré Ferreira Ronaldo Rodrigues Antonio Oton Paulo Amaral Jorge da Silva Caldas José Alexandre dos Santos José Januário de Freitas Luiz Henrique Rossetti Loureiro Marcio de Andrade Vasconcelos Maurício Alves de Araújo Ronaldo Gonçalves Montalvão Armando Jorge Varella de Almeida Valdenir Lopes Alcântara José Renato Barbosa de Medeiros Juarez Giffoni Hygino Alexandre Cândido Pereira de Almeida Júlio Rodrigues Bilharinho Luiz Carlos Rubem dos Santos Fernando Rodriguez Santos Marcos Antônio dos Santos Bretas Luciano Andrade do Nascimento Marcos Antônio Machado Romeiro Roberto Cunha de Araújo Rogério Delgado Carneiro Renato Gabriel Alves da Silva Paulo Roberto de Carvalho Moreira da Silva