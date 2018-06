O STF julgou ontem ilegal busca da PF no escritório do ex-procurador geral do Maranhão, Ulisses César de Souza Martins, alvo da Operação Navalha em 2005. "A decisão afasta a possibilidade de buscas policiais como se fossem cheque em branco", diz o criminalista Alberto Toron, defensor de Martins.