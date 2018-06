STF divulga nomes de políticos envolvidos na Lava Jato; leia as principais notícias da semana

Semana tumultuada para o governo. Após perder influência na relatoria da CPI da Petrobrás e ver a MP das desonerações fiscais rejeitada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), o Palácio do Planalto enfrentou com apreensão os dias que precederam a quebra de sigilo da lista dos envolvidos na Lava Jato. Confira as principais notícias da semana.