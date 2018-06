Os ministros do STF elegeram o ministro Gilmar Mendes para ser membro substituto do TSE na vaga aberta depois que Marco Aurélio foi eleito membro titular da corte. Após renúncia da ministra Ellen Gracie ao cargo de ministra substituta, o ministro Celso de Mello foi eleito para ocupar sua vaga. O TSE é composto por três ministros do STF, dois do STJ e dois advogados indicados pelo STF.