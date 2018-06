STF mantém quebra de sigilo de Denise Abreu O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou ontem liminar de Denise Abreu, ex-diretora da Anac, para que ela não tivesse sigilos bancário, fiscal e telefônico quebrados. A CPI do Apagão Aéreo no Senado pediu a quebra de sigilo após acusação de José Carlos Pereira, ex-presidente da Infraero, de que Denise queria transferir serviços de carga de outros aeroportos para o Aeroporto de Ribeirão Preto para beneficiar um amigo.