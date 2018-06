STF pede informações sobre o caso Isabella O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, solicitou informações para a 2ª Vara do Tribunal do Júri de São Paulo para analisar o pedido de habeas corpus impetrado em favor do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá. "Com as informações, o requerimento de liminar será apreciado", informa o ministro em seu despacho. A defesa alega ausência dos requisitos legais de prisão preventiva.