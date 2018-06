STF publica acórdão e espera decisão de Lula

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai publicar no Diário da Justiça o acórdão do julgamento do processo de extradição de Cesare Battisti para a Itália. Será com base no acórdão que o presidente Lula decidirá se entrega ou não o ex-ativista ao governo italiano. Parte dos ministros do STF considera que Lula tem poderes para manter Battisti no País. Em 2009, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu refúgio a Battisti, mas a decisão foi anulada pelo Supremo, que delegou decisão sobre a extradição para o presidente.