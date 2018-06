A 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal negou recurso apresentado pelo juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto (foto), condenado por desvio de verbas da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo, quando presidiu o TRT paulista (1990 e 1992). A defesa alegou ilegalidades no processo e pedia análise do caso pelo STF. A turma confirmou decisão da ministra Ellen Gracie que arquivou o pedido da defesa em 5 de março.