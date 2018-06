STF também critica FHC por defender revista de advogados O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, criticou hoje a proposta do presidente Fernando Henrique Cardoso de submeter os advogados a revistas nos presídios. "O advogado é uma pessoa indispensável à administração da Justiça", afirmou Marco Aurélio. Segundo ele, se os advogados forem revistados, será necessário também submeter promotores e juízes ao mesmo procedimento na porta dos presídios. Para ele, cabe à administração das penitenciárias descobrir uma forma de conter a entrada de armas, celulares e drogas nos estabelecimentos. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rubens Approbato Machado, emitiu nota hoje, na qual também critica a proposta do presidente Fernando Henrique.