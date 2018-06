O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou procedente o pedido de intervenção federal da madeireira Indústrias João José Zattar S.A. contra o Estado do Paraná. O governo teria descumprido ordem judicial que requisitava a polícia para garantir a reintegração de posse do imóvel rural da empresa, que havia sido invadido. O governador Orlando Pessuti (foto), do PMDB, deve recorrer da decisão.