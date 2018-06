Ao menos seis dos 18 candidatos indicados pela OAB para disputar as três vagas abertas no STJ têm problemas com a Justiça e a escolha dos ministros que ocuparão as vagas destinadas a advogados pode ficar para a presidente eleita, Dilma Rousseff. O presidente da OAB, Ophir Cavalcante, nega problemas nas listas. "A Ordem está tranquila com as escolhas que fez."