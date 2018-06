STJ concede liberdade provisória ao deputado Álvaro Lins

O Supremo Tribunal de Justiça concedeu nesta terça-feira, 26, a liberdade provisória ao ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro e deputado estadual cassado Álvaro Lins. Ele é acusado de formação de quadrilha, facilitação de contrabando, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, e estava preso na carceragem de Bangu 8 desde agosto de 2008.

A liberdade provisória de Lins foi concedida por maioria de votos pela Sexta Turma do STJ. Lins deve deixar a prisão amanhã, se não for encontrado outro mandado de prisão contra ele.

Em fevereiro deste ano, a Justiça havia negado o pedido de Álvaro Lins para ser transferido para o Batalhão Especial Prisional (BEP), em Benfica, na zona norte. Mas os ministros do STJ concederam o habeas corpus, por entenderam agora que ele deveria ter o mesmo benefício concedido a outros denunciados no processo, libertados no início do ano.