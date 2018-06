STJ julga prescrita ação contra espólio de Jânio A 2.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime, considerou prescrita a ação de cobrança do município de São Paulo contra o espólio do prefeito Jânio Quadros, morto em 1992. O TJ paulista condenara o espólio e o ex-secretário de governo Guerra Júnior, solidariamente, a pagar R$ 185,6 mil pela cessão do Estádio do Pacaembu para show da cantora Tina Turner. Guerra Júnior recorreu ao STJ.