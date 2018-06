STJ manda soltar amigo de ex-governador

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou soltar o empresário José Carlos Cepera, amigo do ex-governador do Tocantins, Carlos Gaguim (PMDB), e apontado pela promotoria como líder de organização criminosa para fraudes em licitações. O STJ acolheu liminarmente habeas corpus do criminalista Luiz Flávio Borges D"Urso, defensor de Cepera. "Não se justifica a prisão, Cepera é honesto e tem residência fixa", assinala D"Urso. Ele questiona a competência da Justiça de Campinas, que abriu ação contra Cepera, sob argumento de que o caso cita o ex-governador, detentor de foro privilegiado porque durante a investigação exercia o mandato.