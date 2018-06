STJ mantém prisão de índio acusado de crimes

Investigado por incêndio criminoso, porte ilegal de armas, formação de quadrilha e invasão de terras rurais na Bahia, o irmão do cacique Babau ? um dos líderes da aldeia Tupinambá Serra do Padeiro ? deve permanecer preso. O ministro da 5.ª Turma do STJ, Arnaldo Esteves Lima, negou liminar solicitada pela Funai em favor do índio. Ele é apontado como violento e acusado de aterrorizar a região. O nome não foi divulgado.