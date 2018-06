STJ nega habeas-corpus a empresário chinês A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas-corpus feito pelo empresário chinês Law Kin Chong, que se encontra preso há quase dois anos e meio. Law Kin Chong é acusado, juntamente com a mulher dele, Miriam Chong, de crimes como lavagem de dinheiro, contrabando, evasão de divisas e sonegação fiscal. Com a decisão, o empresário vai passar o Natal encarcerado. Os ministros do STJ negaram o habeas-corpus por considerar que, uma vez solto, Law poderia voltar ao comando da organização criminosa que dirigia ao lado de Miriam Chong. Em julho de 2005, Law foi condenado a quatro anos de reclusão por corrupção ativa. Ele teria tentado corromper com 2 milhões de dólares o deputado federal Luiz Antonio de Medeiros (PL-SP) para que não fosse citado no relatório da CPI da Pirataria. Após conseguir progressão para o regime semi-aberto, Law foi transferido em agosto de 2005 da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para o Instituto Penal Agrícola Professor Noé Azevedo, em Bauru, a 345 quilômetros da capital paulista.