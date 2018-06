STJ prorroga prisão de Pedro Dias, Waldez Góes e mais 4 acusados

Além do governador e de seu antecessor, permanecerão presos Marília Góes, mulher do ex-governador e ex-secretária de Inclusão e Mobilização Social, José Júlio Miranda, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Aldo Alves Ferreira, secretário de Justiça e Segurança Pública, e Alexandre Gomes de Albuquerque, empresário.

O Ministério Público alegou que a medida é necessária para garantir o andamento das investigações e não comprometer os depoimentos que ainda estão sendo colhidos.

Os outros 12 investigados que foram presos na última sexta-feira deveriam ser soltos ainda na noite de ontem, conforme a decisão de Noronha.

Horário eleitoral. Coordenador da campanha e candidato a vice na chapa de Pedro Dias, Alberto Góes disse que os advogados entrarão com pedido de habeas corpus. Desde sexta-feira, o programa do governador está sendo repetido no horário eleitoral gratuito. Hoje, "teremos um novo", disse Alberto Góes. / COLABOROU ALCINÉA CAVALCANTE