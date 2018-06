STJ rejeita recurso no caso Bateau Mouche O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido dos sócios da empresa Bateau Mouche Rio e Turismo para que mais um recurso contra sentença de indenização prosseguisse. Os sócios queriam que, 20 anos depois do naufrágio do barco, que matou 55 no réveillon de 1988, o processo de indenização pela morte do tripulante Júlio Simão voltasse ao início e fosse para a Justiça Federal (depois de condenação pela Justiça estadual).