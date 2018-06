Submarino nuclear francês vai reforçar buscas Do lado francês, a disposição é de investir firme nas buscas. Dois submarinos - o primeiro uma máquina de guerra nuclear, o Emeraude, e o segundo o pequeno Nautile, famoso por suas buscas no Titanic - vão se juntar nos próximos dias às embarcações da Marinha do país, além de dois navios norte-americanos equipados de sensores de ondas sonoras. As duas caixas-pretas, equipamentos fabricados em metal e pintados na cor laranja - têm funções diferentes: a primeira, o Flight Data Recorder (FDR), registra os parâmetros de voo, enquanto a segunda, o Cockpit Voice Recorder (CVR), grava conversas e sons na cabine de pilotagem. Potencialmente, os gravadores trazem informações cruciais para as investigações. Mas, lembra Paul-Louis Arslanian, diretor do Escritório de Investigação e Análise para a Aviação Civil (BEA), o risco de que estejam deterioradas ou que não tenham registrado informações relevantes não pode ser negligenciado.