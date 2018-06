Submarinos vão retomar busca por caixas-pretas do voo 447

Especial: Os desaparecidos do voo 447

A partir da próxima semana, os submarinos franceses vão tentar localizar as caixas, numa segunda fase das buscas que deve se estender por cerca de um mês, segundo um comunicado do BEA, escritório francês responsável pelas investigações do acidente.

O navio de pesquisa "Pourquoi Pas" e sua tripulação vão usar duas sondas submarinas, um minissubmarino e um robô para procurar os artefatos com os dados, que estão envoltos numa caixa de metal laranja para protegê-los e torná-los visíveis. Uma das caixas grava os dados do voo, enquanto a outra captura as vozes da tripulação e os sons da cabine.

O Airbus 330 caiu durante uma tempestade quando ia do Rio de Janeiro para Paris com um total de 228 pessoas a bordo. As caixas-pretas podem estar a uma profundidade de 3.500 metros.