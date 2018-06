Subprefeitura da Sé abre em nova sede na 2.ª Na próxima segunda-feira, a Subprefeitura da Sé começa a atender o público em novo endereço: Rua Álvares Penteado, 49, centro. Por conta da mudança, o atendimento estará suspenso hoje e amanhã. Os telefones da Subprefeitura também vão mudar. O novo PABX será 3106-3700. Mais informações: 9948-7242. O órgão público passa a funcionar no local em mais uma etapa do projeto Nova Luz, que tem a proposta de que a região do entorno da Estação da Luz seja transformado em um pólo de desenvolvimento econômico, social e cultural no centro da Cidade.