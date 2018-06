Subprefeitura e empresários vão revitalizar Casa Verde (SP) Um grupo de 53 empresários, reunidos para melhorar a qualidade de vida de mais de 315 mil moradores dos bairros de Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha e Limão. Essa é a proposta do Núcleo de Desenvolvimento da Casa Verde, formado pelos principais representantes empresariais da zona norte de São Paulo. A parceria foi oficializada nesta quinta-feira, 30, no auditório do Grupo Estado, um dos parceiros do projeto. A idéia de trabalhar em conjunto com os empreendedores partiu da própria subprefeitura de Casa Verde/Vila Nova Cachoeirinha, que desde o início do ano começou as conversas para aumentar a adesão ao Núcleo. ?O que queremos é um desenvolvimento sustentado para a nossa região. Que atue na elaboração de projetos, atendendo as principais reivindicações dos moradores dos nossos distritos?, afirmou o subprefeito da Casa Verde, Marcos Gadelho. No evento para oficializar a parceria, o prefeito da capital, Gilberto Kassab, esteve presente e comemorou a criação do primeiro Núcleo de empresários elaborado para trabalhar junto com as subprefeituras. ?Este trabalho tem o apoio de todos aqueles que querem ver a Cidade melhorar. É um núcleo constituído para que possamos planejar e ordenar o desenvolvimento de uma região?, disse Kassab. De acordo com o subprefeito Gadelho, o núcleo de desenvolvimento começa a trabalhar no prazo de 60 dias, já na elaboração de projetos para os bairros Limão, Vila Nova Cachoeirinha e Casa Verde. ?A idéia, inclusive, é depois de consolidado o projeto aqui na subprefeitura, nós vamos expandir o programa para outras regiões de São Paulo.?