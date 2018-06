Subprefeitura retira comerciantes ilegais na Vila Prudente Trinta e quatro comércios ilegais devem ser desocupados ao longo desta quinta-feira, 23, nas proximidades do Viaduto Pacheco Chaves, na Vila Prudente, zona leste da cidade de São Paulo. A subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba coordena a operação em parceria com 41 policiais militares e 40 guardas civis metropolitanos, desde as oito horas da manhã. Os comerciantes funcionam há anos sem alvará de licenciamento da prefeitura. Eles vendem produtos alimentícios e bebidas sem as condições de higiene adequadas. Segundo o subprefeito Vila Prudente/Sapopemba, Nelson Evangelista Vitor, a operação também foi motivada pelo alto número de reclamações de insegurança na área e por impedir a movimentação de transeuntes. Dos 34 comércios sem licença, oito também servem de residência. Os familiares poderão permanecer nos locais enquanto a situação é analisada pela secretaria de habitação da cidade. Segundo informações da Subprefeitura, a desocupação dos comerciantes é pacífica.