Subprocurador recorre de decisão polêmica O subprocurador-geral da República, Alcides Martins, entrou com recurso contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que absolveu o ex-atleta Zequinha Barbosa (campeão mundial em 1987 na corrida de 800 metros rasos) e seu assessor, Luiz Anunciação, por ter pago para fazer sexo com adolescentes, em 2004. O caso vai ao Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi criticada nos últimos dias por associações de magistrados, promotores e defensores, além do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).